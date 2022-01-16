الرياض.. المهندس عبد الله يرفض تدخل السفير الأردني (فيديو)

أفاد موقع "خبرني" بأن السفير الأردني في السعودية علي الكايد حاول مساء الأحد إقناع مواطنه المهندس عبد الله، مفترش الحديقة العامة في الرياض بترك الحديقة وقبول المساعدة.

وأظهر فيديو متداول محاولات السفير الأردني ومجموعة من موظفي السفارة إقناع المهندس عبد الله بالعدول عن فكرة البقاء في الحديقة جدوى حسب الفيديو.

وقدم المتواجدون في المكان هاتفا لعبد الله للتحدث مع شقيقه لإقناعه بالتوجه إلى السفارة وتنفيذ جميع طلباته، لكنه رفض كل ما عرض عليه.

المصدر: موقع "خبرني" الأردني