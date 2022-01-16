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مراسلنا: إصابة شخصين في انفجارين استهدفا مصرفين في العاصمة بغداد (صور + فيديو)

أخبار العالم العربي

مراسلنا: إصابة شخصين في انفجارين استهدفا مصرفين في العاصمة بغداد (صور + فيديو)
Gettyimages.ru
بغداد
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أفاد مراسل RT في العراق مساء يوم الأحد بأن انفجارين بعبوات ناسفة استهدفا مصرفين في العاصمة بغداد.

وذكر مراسلنا أن الانفجار الأول استهدف مصرف "جيهان الأهلي" في منطقة الكرادة.

وأضاف أن الانفجار الثاني استهدف "مصرف كردستان" في المنطقة ذاتها.

وأشار المراسل إلى إصابة مدنين اثنين بجروح خفيفة.

مراسلنا: إصابة شخصين في انفجارين استهدفا مصرفين في العاصمة بغداد (صور + فيديو)
RT
مراسلنا: إصابة شخصين في انفجارين استهدفا مصرفين في العاصمة بغداد (صور + فيديو)
RT
مراسلنا: إصابة شخصين في انفجارين استهدفا مصرفين في العاصمة بغداد (صور + فيديو)
RT
مراسلنا: إصابة شخصين في انفجارين استهدفا مصرفين في العاصمة بغداد (صور + فيديو)
RT

المصدر: RT

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