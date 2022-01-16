مراسلنا: إصابة شخصين في انفجارين استهدفا مصرفين في العاصمة بغداد (صور + فيديو)

أفاد مراسل RT في العراق مساء يوم الأحد بأن انفجارين بعبوات ناسفة استهدفا مصرفين في العاصمة بغداد.

وذكر مراسلنا أن الانفجار الأول استهدف مصرف "جيهان الأهلي" في منطقة الكرادة.

وأضاف أن الانفجار الثاني استهدف "مصرف كردستان" في المنطقة ذاتها.

وأشار المراسل إلى إصابة مدنين اثنين بجروح خفيفة.

RT

RT

RT

RT

#بالفيديو..

من موقع التفجير في منطقة الكرادة وسط بغداد .#قناة_النجباء_الفضائيةpic.twitter.com/dk8R1E7V0R — قناة النجباء الفضائية (@NujabaTv) January 16, 2022

المصدر: RT