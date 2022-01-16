إصابة المتحدث باسم الحكومة الصومالية جراء تفجير انتحاري

أكدت الشرطة الصومالية أن المتحدث الرسمي باسم الحكومة، محمد إبراهيم معلمو، أصيب جراء تفجير انتحاري في العاصمة مقديشو اليوم الأحد.

وذكرت الشرطة أن انتحاريا استهدف سيارة كانت تقل معلمو (وهو يتولى أيضا منصب كبير المستشارين الإعلاميين لرئيس الوزراء) عند مفرق طرق مكتظ قرب القصر الرئاسي، ما أسفر عن إصابة المسؤول.

BREAKING: A suicide bomber targets a vehicle carrying a government spokesman @MOALIMUU at the busy Dabka intersection in Mogadishu, near the presidential palace on Sunday. Police said the spox was wounded in the attack. #Somalia. pic.twitter.com/04MerzdGTU — GAROWE ONLINE (@GaroweOnline) January 16, 2022

وصرح المتحدث باسم الشرطة، عبد الفتاح عدن، لوكالة الأنباء الصومالية الرسمية "سونا"، بأن معلمو أصيب بجروح خفيفة ويتلقى الرعاية في أحد مستشفيات العاصمة حاليا.

Footage from aftermath of a suicide explosion in Mogadishu, #Somalia. pic.twitter.com/4ZvlzLRanC — GAROWE ONLINE (@GaroweOnline) January 16, 2022

ولم يتضح بعد ما إذا كان هناك أي قتلى أو جرحى آخرون جراء الهجوم.

ولفتت وكالة الانباء الرسمية إلى أن هذا ليس أول هجوم يستهدف معلمو.

ومن المرجح وقوف حركة "الشباب" المتطرفة وراء الاعتداء.

المصدر: "سونا" + Garowe