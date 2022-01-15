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وصول طائرة قطرية محملة بـ70 طنا من المواد الغذائية إلى بيروت

أخبار العالم العربي

وصول طائرة قطرية محملة بـ70 طنا من المواد الغذائية إلى بيروت
AP
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أعلنت الدوحة عن وصول طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية إلى مطار رفيق الحريري الدولي محملة بـ70 طنا من المواد الغذائية.

وأفادت وكافة "قنا" الرسمية بأن الطائرة القطرية التي وصلت إلى بيروت "تمثل شحنة جديدة من المساعدات الغذائية المقدمة من دولة قطر إلى الجيش بالجمهورية اللبنانية الشقيقة".

يذكر أن قطر كانت قد أعلنت في يوليو الماضي عن دعم الجيش اللبناني بـ70 طنا من المواد الغذائية شهريا لمدة عام، في إطار مساعيها والتزامها الثابت بدعم لبنان، والوقوف إلى جانب شعبه.

المصدر: "قنا"

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