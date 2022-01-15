وصول طائرة قطرية محملة بـ70 طنا من المواد الغذائية إلى بيروت

أعلنت الدوحة عن وصول طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية إلى مطار رفيق الحريري الدولي محملة بـ70 طنا من المواد الغذائية.

وأفادت وكافة "قنا" الرسمية بأن الطائرة القطرية التي وصلت إلى بيروت "تمثل شحنة جديدة من المساعدات الغذائية المقدمة من دولة قطر إلى الجيش بالجمهورية اللبنانية الشقيقة".

وصول طائرة من القوات الجوية الأميرية التابعة للقوات المسلحة القطرية محملة بـ70 طنا من المواد الغذائية، إلى مطار رفيق الحريري الدولي، وتمثل شحنة جديدة من المساعدات الغذائية المقدمة من دولة قطر إلى الجيش بالجمهورية اللبنانية الشقيقة. #قناhttps://t.co/zd3cbhKZmIpic.twitter.com/jNNcg4nTJz — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) January 15, 2022

يذكر أن قطر كانت قد أعلنت في يوليو الماضي عن دعم الجيش اللبناني بـ70 طنا من المواد الغذائية شهريا لمدة عام، في إطار مساعيها والتزامها الثابت بدعم لبنان، والوقوف إلى جانب شعبه.

المصدر: "قنا"