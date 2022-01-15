تركي آل الشيخ: محمد بن سلمان قائدنا الملهم كالشمس والشمس واحدة

توجه رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ بالشكر إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نظير اهتمامه الكبير وتوجيهاته وتذليله العقبات لتحقيق النجاحات خدمة للمملكة.

وقال تركي آل الشيخ إن هذه النجاحات ليست محض خيالات ساقتها الصدفة، وليست مجرد أوهام مرسومة في الأذهان فقط ومحفوفة بالأماني، بل هي واقع عاشه السعوديون وتنعموا به، بكفاءة الرجال وإصرار الشباب، ومن خلفهم أميرهم الملهم محمد بن سلمان، الذي طوع المستحيل وخط علاماته على أرض الحقيقة، ليتأكد للسعوديين بأن الأحلام تتحقق عند وجود العزيمة والإرادة.

ووصف الأمير محمد بن سلمان بأمير الشباب وعراب رؤية 2030 وقال إنه "كالشمس، والشمس واحدة، فهو مصدر النور والطاقة والإشعاع، نكتسب منه الدفء والطاقة، فهو شمس هذا الزمان وقائدنا الملهم الذي فتح لنا كل الآفاق، ويريد الأفضل لبلاده دائما، فهو شمسنا، ولن تغيب إن شاء الله".

وتابع: "هناك كواكب كثيرة تظهر وتلمع في المنطقة والعالم، تظهر ثم تختفي، كما أن القمر يتحول في مراحله، فيكون هلالا وأحيانا بدرا وأحيانا يحدث له الخسوف، لكن الشمس تظل شمسا ولا تتكر، وكذلك الأمير محمد بن سلمان".

وأعلن آل الشيخ صباح السبت وصول عدد زوار موسم الرياض منذ انطلاقه إلى نحو 10 ملايين زائر منهم مليون زائر من خارج السعودية، مشيرا إلى أن هذه الأرقام الكبيرة تعكس النجاحات المستمرة لموسم الرياض بكافة مناطقه، وهي أكبر رد على المشككين حول نجاح فعاليات الموسم.

وأضاف أن الأمير محمد بن سلمان هو "الكل في الكل" خلف ما تحقق من إنجازات ونجاحات في موسم الرياض.

وقال: "أنا أعمل وفق توجيهات ولي العهد المستمرة، ولا يمكن أن أقوم بأي عمل دون ذلك"، مشيرا إلى أن الخطة القادمة بعد موسم الرياض وبتوجيه من الأمير محمد بن سلمان سترون شيئا أكبر وأكبر في الرياض وبشكل دائم.

المصدر: "عكاظ"