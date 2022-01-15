العراق.. ضبط 3 آلاف صاعق تفجير وقذائف وعبوات ناسفة مختلفة غربي نينوى (صور)

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق عن ضبط 3000 صاعق تفجير وقذائف وعبوات ناسفة معدة للتفجير غربي نينوى.

وقالت الخلية في بيان لها إنه تم تنفيذ عمليتين منفصلتين "استنادا إلى معلومات استخبارية أكدت وجود مواد تفجير وأعتدة وعبوات في قريتي العلكانة التابعة إلى منطقة ربيعة وقرية خرايج بلال التابعة إلى قضاء تلعفر غربي نينوى".

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وأضافت أنه "على أثر ذلك وبالتعاون مع استخبارات الفوج الأول لواء المشاة 71 والفوج الثاني لواء المشاة 73 وقوة برية من الفوجين ذاتهما تم التحرك إلى المكان المحدد وضبط 3000 قداحة (صاعق) تستخدم للتفجير و38 عبوة ناسفة محلية الصنع و6 قذائف هاون عيار 82 ملم، تم تفجيرها موقعيا وتحت السيطرة من قبل مفارز الجهد الهندسي المرافق للقوة".

بعمليتين منفصلتين نفذتا استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة ١٥ أحدى مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع والتي اكدت تواجد مواد تفجير واعتدة وعبوات في قريتي العلكانة التابعة الى ناحية ربيعة وقرية خرايج بلال التابعة الى قضاء تلعفر غربي نينوى. pic.twitter.com/6iH8byLRxm — خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) January 15, 2022

المصدر: RT





