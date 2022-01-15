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العراق.. ضبط 3 آلاف صاعق تفجير وقذائف وعبوات ناسفة مختلفة غربي نينوى (صور)

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العراق.. ضبط 3 آلاف صاعق تفجير وقذائف وعبوات ناسفة مختلفة غربي نينوى (صور)
Globallookpress
عنصر في الجيش العراقي
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أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق عن ضبط 3000 صاعق تفجير وقذائف وعبوات ناسفة معدة للتفجير غربي نينوى.

وقالت الخلية في بيان لها إنه تم تنفيذ عمليتين منفصلتين "استنادا إلى معلومات استخبارية أكدت وجود مواد تفجير وأعتدة وعبوات في قريتي العلكانة التابعة إلى منطقة ربيعة وقرية خرايج بلال التابعة إلى قضاء تلعفر غربي نينوى".

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وأضافت أنه "على أثر ذلك وبالتعاون مع استخبارات الفوج الأول لواء المشاة 71 والفوج الثاني لواء المشاة 73 وقوة برية من الفوجين ذاتهما تم التحرك إلى المكان المحدد وضبط 3000 قداحة (صاعق) تستخدم للتفجير و38 عبوة ناسفة محلية الصنع و6 قذائف هاون عيار 82 ملم، تم تفجيرها موقعيا وتحت السيطرة من قبل مفارز الجهد الهندسي المرافق للقوة".

المصدر: RT



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