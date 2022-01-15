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مشاورات روسية إيطالية حول التعاون الثنائي في سوريا

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مشاورات روسية إيطالية حول التعاون الثنائي في سوريا
Facebook@MIDRussia
سيرغي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي
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بحث سيرغي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي مع ستيفانو رافانيان مفوض الخارجية الإيطالية للشأن السوري في موسكو اليوم، التعاون الروسي الإيطالي حول سوريا.

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وأشار بيان الخارجية الروسية إلى أن المحادثات التي بادر الجانب الإيطالي إليها، ركزت على "الجوانب العملية للتعاون بين روسيا وإيطاليا في الملف السوري في المحافل الدولية والأجندة الإنسانية، مع الأخذ بعين الاعتبار التبعات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا والتأثيرات السلبية للعقوبات الأحادية المفروضة ضد سوريا".

وأضافت الوزارة أنه "تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أهمية تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار 2582 الذي ينص على التدابير الهادفة لمساعدة السوريين".

المصدر: "تاس"

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