 
مباشر

نائب وزير خارجية روسيا يبحث التسوية السورية مع بيدرسن

أخبار العالم العربي

نائب وزير خارجية روسيا يبحث التسوية السورية مع بيدرسن
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s637

تبادل نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، بالهاتف أمس، مع غير بيدرسن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا، وجهات النظر حول عملية التسوية السورية.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيانها اليوم، أنه "تم خلال الاتصال، تبادل مفصل لوجهات النظر حول موضوع دفع العملية السياسية للتسوية السورية، التي ينفذها السوريون أنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. كما تم بحث الوضع الإقليمي العام حول سوريا، وكيفية مناقشة الملف السوري في مجلس الأمن الدولي".

إقرأ المزيد
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية يبحث مع بيدرسن تطورات الأزمة السورية
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية يبحث مع بيدرسن تطورات الأزمة السورية

المصدر: تاس

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا