نائب وزير خارجية روسيا يبحث التسوية السورية مع بيدرسن
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s637
تبادل نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، بالهاتف أمس، مع غير بيدرسن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا، وجهات النظر حول عملية التسوية السورية.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيانها اليوم، أنه "تم خلال الاتصال، تبادل مفصل لوجهات النظر حول موضوع دفع العملية السياسية للتسوية السورية، التي ينفذها السوريون أنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. كما تم بحث الوضع الإقليمي العام حول سوريا، وكيفية مناقشة الملف السوري في مجلس الأمن الدولي".
المصدر: تاس
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.