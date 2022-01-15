الفصائل الفلسطينية تصل إلى الجزائر تباعا للمشاركة في مؤتمر "جامع"

تشرع الفصائل الفلسطينية بالوصول إلى الجزائر تباعا بداية من اليوم، (كل وفد لوحده وبشكل منفصل) للتباحث مع المسؤولين في مؤتمر "جامع" للفصائل الفلسطينية، وذلك بدعوة من الرئيس الجزائري.

وكشفت مصادر صحيفة "الشروق" الجزائرية، أن "ضيف الجزائر الأول سيكون وفد حركة "فتح" والذي يقوده في حركة "فتح" وعضو المجلس الثوري للحركة عزام الأحمد بمعية عضو اللجنة المركزية محمد المدني ودلال سلامة، على أن يتبع الحضور بوفد من حركة "حماس" منتصف الشهر، ثم الجبهة الشعبية فالجبهة الديمقراطية، وآخر الوفود التي تصل الجزائر ستكون حركة "الجهاد الإسلامي" نهاية الشهر".

فيما نقلت قناة "الميادين" عن مصادر في القيادات الفلسطينية، أن "الأمين العام لـ"لجبهة الشعبية- القيادة العامة" طلال ناجي سيصل إلى الجزائر في الـ20 من الشهر الجاري لإجراء محادثات مع الفريق الجزائري المكلف بملف المؤتمر الفلسطيني الجامع، على أن تكون له سلسلة لقاءات مع مسؤولين وقيادات جزائرية" و"ناجي سيجتمع مع بقية قيادات الفصائل في جولة أولى سيكون الهدف منها سماع أراء ومواقف الفصائل الخمسة، قبل الوصول إلى "المؤتمر الجامع" الذي ينتظر أن يكون بإشراف مباشر من الرئيس عبد المجيد تبون".

وتفيد المعطيات المتوفرة لصحيفة "الشروق"، بأن الجزائر لم "تتدخل في تحديد الأسماء التي تمثل كل فصيل فلسطيني، وتركت الأمر لها لتوكل من تراه الأجدر بهذه المهمة".

وفي السادس من ديسمبر الماضي، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال الزيارة التي أجراها الرئيس محمود عباس للجزائر، عن استضافة "الجزائر مؤتمر جامع للفصائل الفلسطينية قريبا".

المصدر: وكالة "معا"+"الشروق" الجزائرية