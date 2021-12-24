هنية: "حماس" ليست لديها شروط مسبقة للقاء المرتقب للفصائل الفلسطينية في الجزائر

قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية إن حركته ليست لديها شروط مسبقة للقاء المرتقب للفصائل الفلسطينية في الجزائر.

واعتبر هنية في مقابلة متلفزة على قناة "الشروق" الجزائرية أن "لقاء الجزائر فرصة لا تعوض"، مضيفا أن "حماس رحبت بالدعوة الجزائرية وأبدت الاستعداد للحضور في الوقت الذي تقرر به".

وكان الرئيس عبد المجيد تبون أعلن في 6 ديسمبر الجاري، خلال حديثه في مؤتمر صحفي عقب استقباله نظيره الفلسطيني محمود عباس في الجزائر العاصمة، اعتزام بلاده استضافة مؤتمر جامع للفصائل الفلسطينية.

ولم يحدد تبون موعدا لعقد هذا اللقاء، واكتفى بالقول إنه "سيكون قريبا".

ورأى هنية أن "الحوار المزمع عقده في الجزائر يجب أن يناقش كيفية إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية، والاتفاق على استراتيجية نضالية تدير المواجهة مع الاحتلال".

وتابع أن "الأوضاع السائدة على الساحة الفلسطينية تشكل تحديات كبيرة غير مسبوقة، لذا يجب أن تكون هناك إرادة حقيقية وقرار جاد بإنهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني".

وعبر هنية عن أمله بأن "ينعقد حوار الجزائر قبل عقد القمة العربية المقبلة في مارس المقبل بالجزائر، من أجل أن يكون شعبنا موحدا خلال انعقاد القمة التي ستهتم بالقضية الفلسطينية".

وأكد أن حماس مستعدة لحضور الحوار سواء قبل عقد تلك القمة أو بعدها.

وأبدى هنية كذلك استعداده لترؤس وفد حركته في حوار الجزائر، وقال: "حتى لو لم يعقد الاجتماع سأتشرف بزيارة الجزائر على رأس وفد الحركة ولقاء السيد الرئيس تبون والالتقاء مع جميع النخب الجزائرية".

وأعرب هنية عن أمله بـ"أن تخرج القمة العربية بقرار ملزم بوقف التطبيع العربي مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، والالتزام بموقف عربي موحد"، وأن يصدر عنها قرار "يساند القدس ويواجه المخططات الصهيونية".

المصدر: الشروق+أوراس