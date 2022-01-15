مراسلنا: هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية تركية شمالي العراق
AP Uncredited
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أفاد مراسل RT في العراق، اليوم السبت، بتعرض قاعدة عسكرية تركية إلى هجوم صاروخي شمالي البلاد.
وذكر مراسلنا، أن صاروخين نوع "كاتيوشا" سقطا في محيط قاعدة (زليكان) التركية في محافظة نينوى شمالي العراق.
وأضاف، أن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات.
وتتعرض قاعدة (زليكان) بشكل مستمر إلى قصف صاروخي من "أطراف مجهولة".
المصدر: RT
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