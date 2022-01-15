 
مباشر

الإعلام الأمني العراقي: إحباط محاولة استهداف قاعدة "بلد" الجوية بثلاث مسيرات

أخبار العالم العربي

الإعلام الأمني العراقي: إحباط محاولة استهداف قاعدة
AP Khalid Mohammed
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s69i

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم السبت، عن إحباط محاولة استهداف قاعدة بلد الجوية وسط البلاد بثلاث طائرات مسيرة.

إقرأ المزيد
بالفيديو.. هجوم على مقر حزب رئيس مجلس النواب العراقي
بالفيديو.. هجوم على مقر حزب رئيس مجلس النواب العراقي

وفي بيان لها، كشفت خلية الإعلام الأمني، تفاصيل محاولة استهداف قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين، مشيرة إلى أن "ثلاث طائرات مسيرة اقتربت من المحيط الجنوبي لقاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، تمت مشاهدتها بالعين المجردة من قبل القوة المكلفة بحماية الأبراج الخارجية والتأكد بأنها طائرات معادية".

وأوضحت الخلية أن "القوة قامت بفتح النار باتجاه هذه الطائرات التي لاذت بالفرار".

المصدر: "السومرية"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا