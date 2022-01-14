إعلامي مصري: أكاذيب "الإخوان" عن تعذيب السجناء دحضت بعد القبض على حسام منوفي

قال الإعلامي المصري محمد الباز إن قبض الأمن المصري على حسام منوفي محمود سلام أحد مؤسسي "حسم" الإرهابية، "عرى أكاذيب الإخوان وادعاءاتهم عن الاختفاء القسري وتعذيب المساجين".

وأضاف الباز: "حسام منوفي متهم من قبل القضاء المصري في قضيتين، تأسيس حركة حسم، والقضية الثانية خطط وشارك في تنفيذ عمليات إرهابية، منها محاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان، محاولة اغتيال المستشار أحمد أبو الفتوح، محاولة اغتيال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، اغتيال الشهيد اللواء عادل رجائي، اغتيال الرائد محمود عبدالحميد صادق رئيس مباحث قسم طامية، اغتيال ملازم أحمد عز الدين، خطط وشارك في تنفيذ".

ولفت إلى أن "القبض على حسام منوفي مؤخرا يؤكد أنه لم يكن في السجن أو معتقل أو مختفي قسريا، بينما المواقع الإخوانية والمؤسسات الحقوقية الإخوانية ادعت في 2017 أنه يتعرض للتعذيب في السجن، بينما هو كان في السودان ويحاكم غيابيا".

وأردف الباز: "قصة حسام منوفي، تنسف مصداقية ما يقال عن الاختفاء القسري، وإنهم قالوا اتمسك وبيتعذب".

وعما يقوله "الإخوان" عن تآمر شركة الطيران مع الحكومة المصرية لتسليم حسام، استعرض الباز بيان الشركة، التي أوضحت أنه بسبب عطل في جهاز الإنذار بالطائرة تم إرسال الطائرة لمركز صيانة في أوروبا وتم إرسال طائرة أخرى لنقل الركاب، موضحة أن "صعود الركاب إلى الطائرة البديلة يجعل السلطات المصرية جزءا من إجراءات السفر".

وقال الباز: "يا كسفتك يا حازم، شركة بدر للطيران طلعت بيان أكد إفك الإخوان، وأن ما حدث صدفة قدرية، للقبض على إرهابي متهم في قضيتين، ومنضم لجماعة صنفت في العديد من الدول أنها إرهابية".

وسخر من بعض العناوين التي وصفت القبض على الإرهابي بأن السلطات المصرية اختطفت معارض، قائلا: كان بيتمشى على البحر واتخطف"؟

المصدر: "القاهرة 24"