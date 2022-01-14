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مجلس الأمن يدعو للإفراج الفوري عن السفينة الإماراتية "روابي"

أخبار العالم العربي

مجلس الأمن يدعو للإفراج الفوري عن السفينة الإماراتية
AFP
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دعا مجلس الأمن الدولي في بيان تبناه بالإجماع كافة الأطراف المعنية للإفراج الفوري عن السفينة الإماراتية التي صادرها الحوثيون مطلع يناير وطاقمها.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن البيان الذي صاغته المملكة المتحدة يندد "بضغط من الإمارات العضو غير الدائم في مجلس الأمن منذ مطلع يناير باحتجاز السفينة "روابي".

وأضاف البيان أن أعضاء المجلس الـ15 يطالبون "كل الأطراف بحل هذه القضية بسرعة" ويؤكدون "أهمية حرية الملاحة في خليج عدن والبحر الأحمر وفق القانون الدولي".

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وحث المجلس في ختام بيانه "كل الأطراف على وقف تصعيد الوضع في اليمن والتعاون بشكل بناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة من أجل استئناف المحادثات السياسية الجامعة".

المصدر: "أ ف ب"

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