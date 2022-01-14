تمرين "أمن الخليج 3".. وصول كافة القوات الأمنية المشاركة إلى السعودية

وصلت كافة القوات الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للمشاركة في التمرين التعبوي المشترك "أمن الخليج 3"، في السعودية.

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ووصلت كافة القوات المشاركة من الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بكامل عناصرها البشرية ومعداتها الأمنية التخصصية، إلى السعودية، استعدادا لانطلاق التمرين.

ويهدف تمرين "أمن الخليج العربي 3"، إلى تعزيز أواصر التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في المجال الأمني، ورفع مستوى التنسيق ودرجة الاستعداد والجاهزية للأجهزة الأمنية، لمواجهة الأزمات والحالات الطارئة، والتصدي لجميع التهديدات والمخاطر التي تتعرض لها منطقة الخليج.

المصدر: "سبق"