ما حقيقة طلب السعودية صواريخ "باتريوت" من دول خليجية؟

نقلا عن مصادر وصفتها بالرفيعة أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" بأن السعودية طلبت من عدد من دول الخليج مساعدتها في زيادة مخزون صواريخها الاعتراضية من أنظمة باتريوت.

وفيما أشارت الصحيفة أن طلب السعودية يأتي بسبب تزايد الهجمات التي يشنها الحوثيون على المملكة، نقلت في الوقت نفسه عن مسؤول أمريكي أن ترسانة الصواريخ لدى السعودية قد تنتهي في غضون أشهر قليلة، مضيفا أن الحصول على صواريخ لمنظومة باتريوت من دول أخرى يجب أن يتم بموافقة الإدارة الأمريكية.

فكيف يمكن تفسير هذه الأنباء؟ وما مدى واقعية نفاد مخزون الرياض من صواريخ باتريوت؟ وهل نقصان هذا المخزون بسبب الخلافات مع إدارة بايدن بشأن الحرب في اليمن وملفات أخرى؟





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