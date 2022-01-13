 
مباشر

بيروت: واشنطن أبلغت القاهرة باستثناء لبنان من العقوبات لاستجرار الطاقة

أخبار العالم العربي

بيروت: واشنطن أبلغت القاهرة باستثناء لبنان من العقوبات لاستجرار الطاقة
AP
وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s5t3

قال وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، إن الأمريكيين أبلغوا المصريين باستثناء لبنان من العقوبات لاستجرار الطاقة إلى البلاد.

إقرأ المزيد
وزير الطاقة اللبناني: الغاز المصري سيسهم في حل مشكلة الكهرباء وسيرفع مدة ساعات التغذية
وزير الطاقة اللبناني: الغاز المصري سيسهم في حل مشكلة الكهرباء وسيرفع مدة ساعات التغذية

وأضاف بو حبيب في تصريح اليوم الخميس، أن آموس هوكشتاين، المبعوث الأمريكي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، سيحضر خلال أيام لتحريك ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

وانطلقت مفاوضات ترسيم الحدود بين الجانبين بوساطة الولايات المتحدة في أكتوبر 2020، لكنها وصلت إلى طريق مسدود بعد بضع جولات من الحوار.

المصدر: RT

 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا