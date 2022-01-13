بيروت: واشنطن أبلغت القاهرة باستثناء لبنان من العقوبات لاستجرار الطاقة
AP
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قال وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، إن الأمريكيين أبلغوا المصريين باستثناء لبنان من العقوبات لاستجرار الطاقة إلى البلاد.
وأضاف بو حبيب في تصريح اليوم الخميس، أن آموس هوكشتاين، المبعوث الأمريكي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، سيحضر خلال أيام لتحريك ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.
وانطلقت مفاوضات ترسيم الحدود بين الجانبين بوساطة الولايات المتحدة في أكتوبر 2020، لكنها وصلت إلى طريق مسدود بعد بضع جولات من الحوار.
المصدر: RT
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