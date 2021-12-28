وزير الطاقة اللبناني: الغاز المصري سيسهم في حل مشكلة الكهرباء وسيرفع مدة ساعات التغذية

أعلن وزير الطاقة اللبناني وليد فياض أن اتفاقية استيراد الغاز من مصر ستسهم بحل مشكلة الكهرباء عبر إضافة 450 ميغاواط إلى الشبكة ما سيؤدي إلى رفع التغذية إلى ما بين 8 و 12 ساعة يوميا.

وقال فياض خلال مراسم إطلاق مشروع صيانة خط الغاز العربي من قبل شركة "تي جي أس" المصرية لنقل الغاز المصري إلى لبنان إن "هذا المشروع له أهمية استراتيجية ذات شقين: الأول يؤمن طاقة فائضة يرفع من زيادة التغذية الكهربائية إلى ما يقارب 8 حتى 12 ساعة بتكلفة أقل بنسبة كبيرة عن الفاتورة التي ندفعها اليوم، ويضع لبنان على خارطة المراكز التجارية كبلد مركزي لتصدير المشتقات النفطية".

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وأضاف: "أما الشق الثاني فيتعلق بتوضيح أن نوع هذا الغاز هو فيول ميكست ويؤمن بحدود الثمانية آلاف ميغاواط ويخفف من التلوث المنبعث عن المعمل".

وتابع: "الاتفاقية مع مصر تسمح بالحصول على 650 مليون طن تؤمن 450 ميغاواط".

بدوره، تمنى رئيس شركة "تي جي أس" المصرية هشام رضوان "إنجاز الأعمال الفنية والتقنية من الجانب اللبناني في مدة أقصاها مارس المقبل".

وكان وزراء الطاقة في مصر وسوريا والأردن ولبنان، اتفقوا في سبتمبر الماضي على تقديم خطة عمل وجدول زمني لنقل الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر سوريا.

المصدر: RT