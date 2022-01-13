عون يحذر من تعطيل السلطتين القضائية والتنفيذية في لبنان

حذر الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الخميس، من التعطيل المتعمد الذي أصاب السلطتين القضائية والتنفيذية.

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وأكد عون، خلال استقباله وفدا من أهالي الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت، أن "العدالة لا يجوز أن تظلم أبرياء اذا لم يكونوا مذنبين".

وحذر من التعطيل المتعمد الذي اصاب السلطتين القضائية والتنفيذية.

الرئيس عون استقبل وفداً من أهالي الموقوفين في قضيّة انفجار المرفأ وأكّد لهم انّ العدالة لا يجوز أن تظلم أبرياء اذا لم يكونوا مذنبين، وحذّر من التعطيل المتعمد الذي اصاب السلطتين القضائية والتنفيذية pic.twitter.com/9BIaigRFNu — Lebanese Presidency (@LBpresidency) January 13, 2022

من جهة أخرى، التقى الرئيس ميشال عون، نائبة المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان السيدة نجاة رشدي، وأبلغها دعم لبنان للنشاطات التي تقوم بها منظمات الأمم المتحدة للتخفيف من معاناة اللبنانيين في هذه الظروف الصعبة.

الرئيس عون استقبل نائبة المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان السيدة نجاة رشدي، وأبلغها دعم لبنان للنشاطات التي تقوم بها منظمات الأمم المتحدة للتخفيف من معاناة اللبنانيين في هذه الظروف الصعبة pic.twitter.com/TWx6RvgEvk — Lebanese Presidency (@LBpresidency) January 13, 2022

المصدر: RT