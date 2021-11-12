مستشار عون: السعودية لديها خلاف مع حزب الله لكنها تعاقب الدولة اللبنانية ككل

أكد أمل أبو زيد، مستشار الرئيس اللبناني ميشال عون للشؤون الروسية، أن "روسيا ضد تقسيم سوريا وضد انتداب لبنان شرط أن تكون المكونات اللبنانية على قناعة مطلقة على وحدة لبنان".

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وفي حديث لقناة "الجديد"، رأى أن أي "خلاف بين دولتين عربيتين يجب أن يحل بالحوار". وقال: "إن السعودية لديها خلاف مع حزب الله لكنها تعاقب اليوم الدولة اللبنانية ككل، إنما لكل مكون سياسي رأيه الخاص وموقف الحزب ليس بجديد".

ويقال "معلوماتي تقول أن المفاوضات في فيينا بموضوع الإتفاق النووي متقدمة جدا".

وأوضح أن "رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، واضح بمواقفه وهو مع كل ما يصب في مصلحة لبنان ودعمه".

ولفت أبو زيد إلى أن "السلطة بيد الحكومة ولا يستطيع الرئيس عون أن يفرض على الحكومة قرارا لحل الأزمة مع دول الخليج والواضح أن هناك مساع غير معلنة من أجل إيجاد الحل".

من جهة أخرى، اعتبر أن "زيارة وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو إلى لبنان آتيا من إيران ليست بالتأكيد بهدف حل الأزمة الدبلومايبة لأن العلاقة التركية-السعودية ليست في أحسن حال ولكن قد تكون إيجابية".

المصدر: "الجديد"