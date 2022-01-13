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لجان المقاومة السودانية تدعو إلى مليونية جديدة الجمعة

أخبار العالم العربي

لجان المقاومة السودانية تدعو إلى مليونية جديدة الجمعة
Globallookpress
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أعلنت لجان المقاومة في السودان، تنظيم مليونية جديدة غدا، بديلة عن تلك التي تم إلغاؤها اليوم "في إطار تكتيكات جديدة لإرهاق الأجهزة الأمنية".

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الحرية والتغيير تدعو لمليونية.. ولجان المقاومة بالخرطوم تدعو للتوجه إلى القصر الرئاسي

وقال مراسل RT، إن مليونية الغد بمثابة اختبار لمدى استجابة الشارع لتلك التكتيكات وتأثيرات لجان المقاومة عليها، الأمر الذي من شأنه أن يغير من المشهد السياسي وموازين القوة، باعتبار أن حراك الشارع في الأساس كانت تقف خلفه قوي الحرية والتغيير بثورة ديسمبر، إلى جانب جانب تجمع المهنيين الذين انحسر تأييدهم في الشارع.

وأضاف: "لم تغلق السلطات السودانية، كالعادة، الجسور الرابطة بين مدن العاصمة المثلثة الثلاث، ولم تغلق الشوارع المؤدية للقيادة العامة للقوات المسلحة أو الشوارع في وسط وقلب الخرطوم حيث مؤسسات الدولة، إنما أبقت على انتشار العناصر الأمنية والشرطة بمحيط القصر دون إغلاق".

المصدر: RT

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