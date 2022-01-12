الأردن: إحباط عملية تهريب حبوب كبتاغون في مركز جمرك جابر

أحبطت الأجهزة الأمنية الأردنية، محاولة تهريب حبوب مخدرة من نوع كبتاغون داخل شاحنتين تحملان لوحات أجنبية في مركز جمرك جابر على الحدود مع سوريا.

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وقال الناطق الإعلامي لدائرة الجمارك إن الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك جابر وبالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط محاولة تهريب حبوب مخدرة من نوع كبتاغون وتقدر بكمية مليونين وسبعمائة ألف حبة كبتاغون، تم ضبطها داخل شاحنتين تحملان لوحات أجنبية، الأولى محملة بمادة الحديد والأخرى محملة بالفاكهة.

وأوضح أن "المضبوطات كانت مخبأة داخل مخابئ سرية داخل الشاحنات تم إعدادها خصيصا لغايات التهريب".

وأضاف: "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات وتسليمها إلى إدارة مكافحة المخدرات لإجراء المقتضى القانوني".

المصدر: "عمون"