صحيفة: الأمن الأردني أحبط تهريب ربع مليون حبة مخدرة إلى السعودية

أفادت صحيفة "عكاظ" السعودية بأن إدارة مكافحة المخدرات في الأردن أحبطت تهريب ربع مليون حبة مخدرة أخفيت في مركبة قبل تهريبها إلى السعودية.

وقال المتحدث باسم مديرية الأمن العام في الأردن العقيد عامر السرطاوي في تصريح للصحيفة إن "العاملين في إدارة مكافحة المخدرات، وفي إطار حملاتهم المستمرة على مهربي ومروجي وتجار المواد المخدرة، تعاملوا خلال الأيام القليلة الماضية مع قضيتين لتهريب وترويج المواد المخدرة في محافظتي الزرقاء وإربد".

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وأضاف أنه "في محافظة الزرقاء وبعد متابعة المعلومات الواردة حول تجهيز مجموعة من الأشخاص كمية من حبوب الكبتاغون المخدرة لتهريبها لإحدى الدول المجاورة عبر إخفائها داخل إحدى المركبات، فقد تمكن فريق تحقيقي خاص بمتابعة تلك المعلومات، وتمكن من تحديد هوية الأشخاص والمركبة المراد استخدامها لتهريب المواد المخدرة".

وأشار إلى أنه "تم إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص تورطوا في القضية وضبط المركبة التي عثر بداخلها على 250 ألف حبة من حبوب الكبتاغون المخدرة، أخفيت بمخابئ سرية بجسم المركبة".

وتابع: "أما في محافظة إربد، ألقي القبض على أربعة أشخاص من مروجي وتجار المواد المخدرة بعد متابعة معلومات وردت حول حيازتهم وترويجهم المواد المخدرة، وضبط بحوزتهم 21 كفا من مادة الحشيش المخدرة، وكمية من الحبوب المخدرة و80 غراما من مادة الكريستال المخدرة وسلاح ناري".

وأشار إلى أنه "تم تحويل جميع الأشخاص المتورطين في هذه القضايا إلى محكمة أمن الدولة".

المصدر: "عكاظ"