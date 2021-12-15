السعودية.. ضبط أكثر 1.2 مليون قرص إمفيتامين مخدر وكيلو من مادة الحشيش المخدر
أعلنت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، ضبط 1,200,712 قرص إمفيتامين، وكيلوغرام من مادة الحشيش المخدر، و50 قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي وممنوعات، داخل منزل بأحد أحياء الرياض.
وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، إن "المتابعة الأمنية لجرائم استقبال وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، أسفرت عن ضبط (1,200,712) قرص إمفيتامين، وكيلو من مادة الحشيش المخدر، و(50) قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي وممنوعات، داخل منزل بأحد أحياء مدينة الرياض، والقبض على مستقبليها، وهما مواطنان من أرباب السوابق".
وأفاد بأنه "جرى إيقاف المواطنين واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة".
#مكافحة_المخدرات تضبط أكثر (1.2) مليون قرص إمفيتامين مخدر وكيلو من مادة الحشيش المخدر بالرياض.https://t.co/52u9vea4Wk#واس_عامpic.twitter.com/E46kNexcl1— واس العام (@SPAregions) December 15, 2021
المصدر: "واس"
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