السيسي يكشف عن إجراءات اتخذها رغم ظروف البلاد الصعبة

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن مصر ليست من الدولة الغنية ورغم الفقر الذي تعاني منها إلا انها استطاعت توفير الكثير للمواطنين.

إقرأ المزيد

وأوضح الرئبيس المصري أن مواجهة الفقر المتعدد لا يقتصر على توفير الأموال، متابعا: "الفكرة مش أنى أوفر الفلوس بس.. أدخل كدولة بإجراءات متكاملة تحقق معادلة هذا الفقر المتعدد.. عندنا تعليم مش جيد وصحة مش جيدة ودخل مش جيد.. وسكن مش جيد.. وعملنا 300 ألف وحدة اللى بنتكلم عليهم دول كان يتم تجهيزهم وتأسيسهم في دولة ظروفها الاقتصادية متواضعة".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في جلسة بعنوان: "تجارب تنموية في مواجهة الفقر": "احنا مش من الدول الغنية.. لما نيجى نتلكم على الولايات المتحدة وانجلترا فرنسا دى دول غنية كدول.. واحنا كدولة مش قولنا المواطنين دول مش نقدر نعملهم حاجة.. لا.. الفقر ده فقرنا ونتحرك على العمل عليه وتحسين حياة المواطنين.. وعملنا وجهزنا شقق وفرش يليق بيهم".

وتابع الرئيس السيسي: "للقائمين على المؤتمر.. ادوا فرصة للشباب اللى جاى من برة يرى تجاربتنا.. دى تجربة يمكن الاستفادة منها.. عملنا 250 -300 ألف وحدة سكنية فيها 3 غرف ومش غرفة ولا غرفتين.. وبالتالي مش اقدر أقوله لا".

وأوضح أن حجم الإنفاق الذى قامت به الدولة من أجل الخروج من متاهة الفقر بلغ أكثر من 6 تريليونات جنيه يعني 400 مليار دولار، مشيرا إلى أن عدد الشركات المتعاقدة 4500 شركة وحجم الأموال التي حصلت عليها تريليون و100 مليار جنيه.

المصدر: اليوم السابع