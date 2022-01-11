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وزير خارجية إيران يلتقي رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" في الدوحة

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وزير خارجية إيران يلتقي رئيس المكتب السياسي لـ
عبد اللهيان يلتقي هنية في الدوحة ـ (وزارة الخارجية الإيرانية)
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التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في الدوحة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية.

وقالت الخارجية الإيرانية إن عبد اللهيان شدد على دعم بلاده "للدفاع المشروع الذي يمارسه الشعب والمقاومة الفلسطينية ضد احتلال الكيان الصهيوني"، وأضافت أنه "استنكر الجرائم الوحشية التي ارتكبها المحتلون الصهاينة بحق القدس والمسجد الأقصى المبارك، و غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدوان وجرائم كيان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته".

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وقالت الخارجية إن هنية أعرب عن تقديره لإيران "بسبب دعمها للشعب الفلسطيني في كفاحه ضد تجاوزات الكيان الصهيوني المستمرة، كما طالب بتحرك وتوحيد التوجهات الإسلامية والعربية والدولية لاتخاذ موقف حاسم من جموح وعصيان هذا الكيان".

المصدر: RT

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