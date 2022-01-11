الرئيس العراقي يحيل أعضاء مجلس النواب السابق إلى التقاعد (وثيقة)

أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم الثلاثاء، عن مرسوم جمهوري بإحالة أعضاء مجلس النواب العراقي (عددهم 324)، للدورة ‏البرلمانية الرابعة، إلى التقاعد.

وذكر بيان للوزارة، أن"العدد الجديد بالرقم (4663) يتضمن صدور مرسوم جمهوري رقم (65) لسنة 2021 بإحالة أعضاء مجلس النواب للدورة البرلمانية الرابعة الى التقاعد".

وأضاف أن" العدد تضمن أيضا صدور مرسوم جمهوري رقم (66) لسنة 2021 الذي دعا مجلس النواب المنتخب بدورته الخامسة للانعقاد يوم الأحد الموافق 2022/1/9".

المصدر: RT