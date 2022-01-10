مصر.. سجن 3 متهمين جدد في قضية الفتاة المنتحرة بسبب صورة جنسية مفبركة

قررت السلطات المصرية، سجن 3 متهمين جدد في واقعة وفاة الطالبة بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني من خلال نشر صور جنسية مفبركة، ليصل عدد المسجونين على ذمة التحقيقات إلى11 متهما.

ووجهت النيابة اتهامات الابتزاز وتداول الصور للفتاة إلى 3 طلاب من أصدقاء المتهمين الرئيسيين، حيث واجهتهم بأقوال من أدلوا من المتهمين باعترافات حول الواقعة في التحقيقات خاصة من قبل المتهمين السابقين، ليصدر قرار بسجنهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ثبوت اشتراك المتهمين الجدد في تداول الصور.

وكانت النيابة قد قررت في وقت سابق اليوم إخلاء سبيل م.ع. مدرس الفتاة، وذلك بعد أن بينت التحقيقات، عدم وجود أدلة ثبوتية على تنمره وتأكيد تحريات مباحث كفر الزيات لذلك حيث تم إخلاء سبيله بضمان محل إقامته من سراي النيابة.

المصدر: "الأهرام"