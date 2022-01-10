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مصر.. ظهور متهمين جدد في قضية الفتاة المنتحرة بسبب صورة جنسية مفبركة

أخبار العالم العربي

مصر.. ظهور متهمين جدد في قضية الفتاة المنتحرة بسبب صورة جنسية مفبركة
Globallookpress
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قامت جهات التحقيق في مصر بحبس 6 متهمين جدد في واقعة وفاة الطالبة بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني من خلال نشر صور جنسية مفبركة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

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وكانت جهات التحقيق استدعت الخميس الماضي، 6 متهمين جدد في واقعة بسنت ضحية الابتزاز الإلكتروني بالغربية، وبعد سماع أقوالهم ومواجهتهم بالتهم والاعتراف تفصيليا قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبعرضهم اليوم تم تجديد الحبس 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت مصادر مطلعة في مديرية أمن الغربية، أن المتهمين الستة الجدد بينهم ثلاثة طلاب في مراحل دراسة وجامعية مختلفة، و3 آخرين عمال أسقف معلقة، وجميعهم من أبناء القرية، وتم استدعاؤهم بعد التحقيقات الموسعة التي أجرتها جهات التحقيق حول الواقعة.

وتبين تورط المتهمين في الواقعة وتداول الفيديوهات والصور الخاصة بالواقعة، وقررت النيابة العامة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ومن المقرر اليوم استكمال التحقيقات والنظر في أمر تجديد حبسهم من عدمه.

المصدر: "الوطن"

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