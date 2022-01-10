لبنان.. اعتقال فلسطيني بتهمة الاتجار بالمخدرات

اعتقل الأمن اللبناني، فلسطينيا، يقوم بتخزين مواد مخدرة داخل منزله وتوزيعها على عدد من المروجين في منطقة دوحة عرمون.

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وقالت شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي: "في إطار مكافحة ظاهرة تجارة وترويج المخدرات، وملاحقة المتورطين في هذه الجرائم، وتوقيفهم. وبنتيجة الجهود الاستعلامية والميدانية التي نفذتها القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، تمكنت من تحديد هوية أحد تجار المخدرات في دوحة عرمون، الذي يقوم بتخزين المواد المخدرة داخل منزله وتوزيعها على عدد من المروجين في المحلة، ويدعى أ. ع. (من مواليد عام 1992، فلسطيني)، وهو مطلوب للقضاء بالجرم ذاته".

يقوم بتخزين مواد مخدّرة في منزله ويوزّعها على عدد من المروّجين، فوقع في قبضة شعبة المعلومات — قوى الامن الداخلي (@LebISF) January 10, 2022

وأضافت: "بتاریخ 27-12-2021، وبعد رصد ومراقبة، داهمت دوريات من الشّعبة منزله، وتمكنت من توقيفه. وضبطت كمية كبيرة من مادة الكوكايين مقسّمة في /194/ "طبة بلاستيكية"، وكمية من حبوب مخدرة، من أنواع مختلفة، داخل /16/ كيسا من النايلون، إضافة إلى ضبط /4/ أجهزة خلوية، ومبالغ مالية. بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه. أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص".

المصدر: RT