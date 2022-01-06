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لبنان.. عصابة خطرة في قبضة الأمن

أخبار العالم العربي

لبنان.. عصابة خطرة في قبضة الأمن
AFP
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أوقفت القوى الأمنية اللبنانية، أفراد عصابة تنشط في عمليات سرقة دراجات آليّة عديدة، ضمن مناطق مختلفة من محافظة جبل لبنان.

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وقالت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي، في بلاغ نشرته على موقعها في "تويتر": "على أثر حصول عمليات سرقة دراجات آلية عديدة، ضمن مناطق مختلفة من محافظة جبل لبنان. كثفت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعلين، وتوقيفهم. وبنتيجة الجهود الحثيثة، تمكنت من تحديد هوية أفراد عصابة قامت بهذه السرقات، وهم لبناني وسوريين اثنين. 

وأضافت أنه بعد رصد ومراقبة، نفذت دوريات من الشعبة كمائن عدة محكمة في عينطورة، وجونية، وجبيل، وتمكنت من توقيف الثلاثة المذكورين وضبطت بحوزتهم أدوات تستخدم في سرقة الدراجات الآليّة، إضافة إلى ضبط سيارة كانوا يتجولون على متنها لمراقبة الدراجة التي يعتزمون سرقتها".

المصادر: RT

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