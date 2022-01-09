كفن الموت وعربات "التك توك".. ماذا يحدث في أول جلسة للبرلمان العراقي (صور+ فيديو)

في أول جلسة لمجلس النواب العراقي في دورته الخامسة، دخلت مجموعة من الأعضاء إلى المجلس بطرق غير تقليدية.

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ففي أول جلسة دخل أعضاء "الكتلة الصدرية" وهي الفائز بأكثر المقاعد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة (73 مقعدا)، وهم يرتدون أكفان الموتى.

وهذه إشارة من أعضاء الكتلة التي يقودها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى تمسكهم بمبادئ أسرة آل الصدر، وهي إشارة أيضا إلى استعدادهم للموت.

ومعروف أن الصدريين يرتدون في صلاة الجمعة الكفن الأبيض وهو تقليد بدأه محمد محمد صادق الصدر، والد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، في تسعينيات القرن الماضي.

في المقابل، دخل أعضاء حركة "امتداد" التي ترفع شعارات المحتجين، إلى مجلس النواب بعربة "التوك توك" تذكيرا بحركة الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت البلاد في السنوات الأخيرة.

فخلال احتجاجات 2019، برزت عربة "التوك توك" كرمز من رموز الاحتجاجات العراقية، إذ أنها كانت وسيلة لتنقل شباب الاحتجاجات، وتحاول حركة "امتداد" بذلك أن تشير إلى أنها انبثقت من رحم تلك الاحتجاجات.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، أولى جلساته، حيث يرأسها محمود المشهداني باعتباره أكبر أعضاء المجلس سنا، لحين اختيار رئيسا لمجلس النواب الجديد.

المصدر: RT