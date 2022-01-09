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الرئيس الإسرائيلي يبعث برقية تعزية إلى محمود عباس بضحايا حادث سير أريحا

أخبار العالم العربي

الرئيس الإسرائيلي يبعث برقية تعزية إلى محمود عباس بضحايا حادث سير أريحا
Sputnik Evgeny Biyatov
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
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بعث الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، برقية تعزية إلى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بضحايا حادث سير أريحا المروع الذي أودى بحياة 8 فتية فلسطينيين.

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ولقي 8 فتية تتراوح أعمارهم بين 14 عاما و17 عاما، حتفهم في حادث سير بين مركبة خاصة وشاحنة لنقل الأسمنت، الخميس الماضي، على طريق سريع بشمال مدينة أريحا بالضفة الغربية، أثناء عودتهم من العمل.

المصدر: "مكان" + RT

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