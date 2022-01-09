مصر.. الكشف عن تفاصيل جديدة حول إزالة الحي السادس غرب مدينة نصر

أعلنت المهندسة المصرية، ميرفت مطر، رئيسة حي "غرب مدينة نصر" بالقاهرة، عن تفاصيل وخطة تعويض ساكني الحي السادس، وفقا للبدائل المتاحة، بعد أعمال التطوير التي تشهدها المنطقة.

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وفي تصريحات لصحيفة "الوطن"، كشفت المهندسة ميرفت مطر أن "أعمال التطوير التي تشهدها منطقة الحي السادس قريبا ستكون في صالح المواطنين، وأي مواطن يختار ما يناسبه وسيتم تنفيذ اختياره وفق البدائل المتاحة لإخلاء منطقة الحي السادس وإعادة تطويرها"، لافتة إلى أن "أي مالك أو مستأجر داخل المنطقة المستهدف تطويرها لن يضار، حيث ستجري إزالة البلوكات القديمة بالحي السادس، وعمرها تجاوز 60 عاما دون صيانة أو ترميم، مما أدى إلى أن بعضها آيل للسقوط ولا بد من اتخاذ موقف تجاهها للحفاظ على سلامة المواطنين، وتوفير حياة كريمة، والقضاء على أي تجاوزات أو عشوائيات أو مخاطر تواجه المواطنين".

وأوضحت ميرفت مطر أنه "في حالة وجود مالك ومستأجر بنظام الإيجار القديم للوحدة السكنية أو المحل، سيحصل كل طرف، سواء مالك أو مستأجر، على 50% من قيمة التعويضات التي يتم صرفها"، مشيرة إلى أن "كل الخيارات والبدائل مطروحة أمام المواطنين لاختيار ما يناسبهم، وعلى أجهزة المحافظة والحي التنفيذ، وأنه جرى عرض كل ما يتعلق بأعمال التطوير للحي السادس بكل شفافية أمام السكان".

وأضافت المهندسة المصرية موضحة: "أعمال تطوير الحى السادس تتم بإقامة وحدات سكنية وإدارية وزيادة المساحات الخضراء، بالإضافة إلى مول تجاري ومنطقة حرفية للورش وغيرها بخلاف المحلات"، مؤكدة أنه "سيتم الإبقاء على الخدمات الموجودة، سواء قسم شرطة أو مكتب بريد أو مدرسة ومستشفى وخلافه، لأن تلك الخدمات مطلوبة بعد إتمام أعمال التطوير".

كما أشارت رئيسة حي "غرب مدينة نصر" بالقاهرة، إلى أن "أعمال التطوير سوف تطال كل البلوكات القديمة، أما الأبراج السكنية التي بنيت حديثا لا مساس بها في منطقة الحي السادس وجزء من الحي السابع، وأن كل أسرة من سكان الحي السادس تريد العودة إلى المنطقة بعد تطويرها، سيتم إعادتها وتسليمهم ايجار شهري طوال فترة أعمال التطوير لحين تسليمهم وحدات جاهزة على التسكين".

المصدر: "الوطن"