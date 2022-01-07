مصر.. تفاصيل إزالة أشهر أحياء مصر بشكل عاجل

نشرت وسائل الإعلام المصرية التفاصيل الكاملة لإزالة الحي السادس والسابع غرب مدينة نصر في مصر، وذلك لإعادة تطويرهما، وإعادة تخطيط المنطقة بالكامل وتوفير وحدات للسكان بنفس المكان.

إقرأ المزيد

وقالت مصادر إنه يتم عقد لقاءات مع سكان الحي السادس والسابع غرب مدينة نصر، وذلك لتحديد رغبات السكان، لبدء صرف التعويضات لهم وفقا لما يحدده المقيم العقاري لسعر المتر في المنطقة.

وأكدت المصادر أنه سيتم تعويض السكان بعدة طرق منها التعويض المادي حسب سعر المتر وفقا لسعر للمنطقة، أو التعويض بوحدات بديلة في نفس المكان بعد تطويره مع صرف بدل إيجار شهري للسكان في السكن المؤقت لحين عودتهم مرة أخرى، طول فترة تنفيذ المشروع، أو الحصول على وحدة بديلة بمشروع جاردينيا مع دفع فرق التكلفة، أو الحصول على وحدة سكنية بمشروع أهالينا أو المحروسة.

وتبدء التقييمات السعرية، بمنطقة الحي السادس والسابع من 7 آلاف جنيه للمتر للسكنى، بينما التجاري يبدأ من 15 ألف، مؤكدة أنه سيتم توفير محال بديلة بنفس المنطقة حسب رغبة السكان.



وأكدت المصادر، أنه يمكن للسكان استلام وحدات بديلة بالحي السادس والسابع غرب مدينة نصر مرة أخرى بعد تطويرها وبمساحات أكبر مع دفع الفارق، كذلك نفس الشيء مع المحال مع دفع الفارق.

وفي وقت سابق أكد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه جارى حصر المنطقة بالكامل مع حصر رغبات سكان المنطقة بالكامل، لتعويضهم بناء على رغباتهم ماليا أو بوحدة بديلة بنفس المنطقة، مشيرًا إلى أنه سيتم توزيع ورق على السكان لإبداء رغباتهم في الحصول على تعويض مادي أو العودة مرة أخرى بعد التطوير.



وأكد نائب المحافظ أنه يعقد لقاءت دورية ومستمرة مع سكان المنطقة لمتابعة رغباتهم.

وأشار نائب محافظ القاهرة، إلى أن الهدف من المشروع هو إعادة تخطيط المنطقة بالكامل وبناء عمارات سكنية على المظهر الحضاري اللائق.

المصدر: القاهرة 24