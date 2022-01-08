اليمن.. التحالف العربي يعلن مقتل أكثر من 400 عنصر من الحوثيين في غارات نفذها على شبوة ومأرب

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية عن مقتل أكثر من 400 عنصر من جماعة "أنصار الله" الحوثية في غارات جوية نفذها بمحافظتي شبوة ومأرب.

وقال التحالف في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" إنه نفذ 27 عملية استهداف ضد الحوثيين في مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرا إلى أن هذه الاستهدافات أسفرت عن مقتل أكثر من 155 عنصرا من الحوثيين وتدمير 17 آلية عسكرية تابعة لهم.

إقرأ المزيد

#عاجل#التحالف: نفذنا (27) عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) January 8, 2022

ولفت إلى أنه نفذ 49 عملية استهدفت الحوثيين في شبوة خلال الساعات الـ24 الماضية، أدت إلى مقتل أكثر من 280 عنصرا من الحوثيين وتدمير 33 آلية عسكرية تابعة له.

المصدر: "واس"