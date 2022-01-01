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التحالف العربي يدمر 3 طائرات مسيّرة أطلقت باتجاه السعودية

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يدمر 3 طائرات مسيّرة أطلقت باتجاه السعودية
Gettyimages.ru
التحالف العربي في اليمن يدمر 3 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية للسعودية
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أعلن التحالف العربي في اليمن مساء السبت اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيّرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية عبر "تويتر" أن قوات التحالف العربي رصدت تهديد الطائرات المسيرة من داخل العاصمة اليمنية صنعاء.

وأكد التحالف أنه واستجابة للتهديد تمت المراقبة الاستخباراتية والتحضير لضربات جوية.

واستهدف طيران التحالف العربي تجمعات للحوثيين شمال غربي شبوة في وقت سابق يوم السبت.

وكانت وكالة الأنباء السعودية قد أفادت بأن قوات التحالف نفذت 23 عملية استهداف ضد الحوثيين في محافظة مأرب، خلال الساعات الـ24 الماضية، مؤكدة أن قوات التحالف دمرت 17 آلية عسكرية وقضت على أكثر من 160 عنصرا حوثيا.

المصدر: RT + وكالات

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