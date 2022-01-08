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السفير الياباني في السعودية يتجول على ظهر جمل في مهرجان الملك عبد العزيز! (فيديو)

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السفير الياباني في السعودية يتجول على ظهر جمل في مهرجان الملك عبد العزيز! (فيديو)
تويتر
السفير الياباني في السعودي يتجول على متن جمل
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أعرب السفير الياباني لدى السعودية، فوميو إيواي، عن سعادته بزيارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، مشيرا إلى أن هذا المهرجان هو الأكبر من نوعه في العالم.

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وقال السفير الياباني في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس الجمعة: "لقد سعدت بزيارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل يوم أمس، ويعتبر هذا المهرجان أكبر مهرجان للإبل في العالم".

وأضاف: "وقمت بتعلم بضع كلمات عربية جديدة تصف ألوان الإبل مثل (الوضح، الشقح، الشعل، الخمر، الصفر، والمجاهيم)".

وتابع: "الشيء الجميل هنا هو أنه وللمرة الاولى في حياتي قمت بتجربة ركوب الجمال".

المصدر: RT

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