النائب العام الليبي يأمر بحبس 5 ضباط جمارك بتهمة اختلاس 25 مليون دينار

أفاد مكتب النائب العام في ليبيا، بحبس 5 ضباط تابعين لمركز جمرك ميناء مصراتة، لضلوعهم في واقعة اختلاس مبلغ 25 مليون دينار من حسابات الضمانات الجمركية.

وأوضح المكتب في بيان، أن "النيابة العامة باشرت التحقيق في ملابسات الواقعة والظروف المحيطة بها، وأصدرت على ضوئها أوامر بضبط وإحضار مجموعة من ملاك الشركات الذين ضمهم الاتفاق الجنائي، مع تسعة ضباط من منتسبي حرس الجمارك العاملين بمركز جمرك ميناء مصراتة البحري".

وأشار إلى أن "التهم الموجهة للضباط الموقوفين شملت ثبوت واقعة الاختلاس بحقهم، وتآمرهم مع آخرين لتسهيل حصولهم على منافع مادية غير مشروعة، وتعمدهم تزوير مستندات رسمية لغرض تحقيق النفع".

وبين مكتب النائب العام أن "الإجراءات المتخذة حتى تاريخه ترتب عليها رد مبلغ مالي قدره 7 ملايين دينار من مجمل قيمة المبلغ المالي محل فعل الاختلاس".

المصدر: RT