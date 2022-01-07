2627 إصابة جديدة في الإمارات وتسجيل "صفر" وفيات

سجلت وزارة الصحة الإماراتية 2627 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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وبلغ مجموع الحالات المسجلة منذ بداية الجائحة في الدولة الخليجية 780211 حالة، فيما بقي عدد الوفيات عند سقف 2170 حالة.

‌‎وأعلنت الوزارة عن شفاء 930 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 751086 حالة.

المصدر: وام