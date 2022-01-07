بعد الحديث عن هجوم إرهابي.. باريس تدرس وقف رالي دكار في السعودية

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الجمعة، أن مسألة وقف رالي دكار 2022 في السعودية "مطروح" بعد انفجار أصاب آلية "وقد يكون مرتبطا بهجوم إرهابي".

وقال لودريان: "فكرنا أنه قد يكون من المجدي التخلي عن هذا الحدث الرياضي. ما زال السؤال بلا إجابة"، مضيفا: "ربما حدث هجوم إرهابي على رالي دكار".

يذكر أن السائق الفرنسي فيليب بوترون، أصيب في ساقه وخضع لعملية جراحية إثر انفجار في سيارته خلال سباق رالي دكار يوم 2 يناير.

هذا وأعلنت وزارة الداخلية السعودية أنه "لا توجد أي شبهات في الحادث الذي وقع لسيارة دعم لأحد السائقين المشاركين في رالي دكار 2022".

بدورها، أعلنت النيابة الفرنسية لمكافحة الإرهاب عن فتح تحقيق أولي "في محاولة اغتيال إرهابية"، بعد الانفجار الذي وقع الخميس الماضي في رالي داكار الصحراوي المقام في السعودية.

المصدر: "أ ف ب"