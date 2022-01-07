سوريا وإيران تبحثان سبل تسهيل سفر الزوار الإيرانيين إلى دمشق

بحث السفير الإيراني لدى دمشق، مهدي سبحاني، مع وزير الداخلية السوري اللواء محمد الرحمون، اليوم الجمعة، سبل تسهيل سفر الزوار الإيرانيين إلى سوريا.

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وقالت السفارة الإيرانية في دمشق، إن السفير سبحاني، أشار خلال اللقاء إلى استئناف زيارات الزوار الإيرانيين للمراقد المقدسة بسوريا، معربا عن ارتياحه للظروف التي وفرتها الحكومة السورية لتهيئة الأرضية لقدوم الزوار الإيرانيين.

وقال السفير: "إن وجود الزوار الإيرانيين في سوريا سيساعد في التفاعل بين البلدين على المستوى الشعبي". وأعرب عن أمله في أن يتمكن الزوار من السفر إلى سوريا بسهولة من خلال توفير المزيد من التسهيلات لهم.

بدوره، أشار وزير الداخلية السوري إلى أن الشعب والمسؤولين السوريين ينتظرون بفارغ الصبر توافد الزوار الإيرانيين، مؤكدا أن وزارة الداخلية السورية لن تألو جهدا في الإسراع بقدوم الزوار الايرانيين وتهيئة الظروف اللازمة لتسهيل سفرهم.

المصدر: "إرنا"