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إيران تعلن استئناف الحج إلى سوريا في "منتهى العزة والكرامة والأمن"

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إيران تعلن استئناف الحج إلى سوريا في
Reuters
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أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي رضا رشيديان أنه سيتم بدءا من الأسبوع القادم استئناف إيفاد قوافل الزوار إلى سوريا.

وأشار رشيديان خلال اجتماع مدراء منظمة الحج والزيارة إلى التخطيط الجاري لاستئناف رحلات الزيارة إلى سوريا وقال: نأمل في ضوء المتابعات والجهود المبذولة أن يتم الأسبوع القادم إيفاد أول مجموعة من الزوار من بلادنا في منتهى العزة والكرامة والأمن إلى سوريا.

وحول إرسال قوافل الزوار إلى العتبات المقدسة في العراق قال رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية إن إيفاد الزوار إلى العتبات المقدسة جار في الوقت الحاضر.

المصدر: "فارس"

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