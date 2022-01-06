لبنان يسجل أكثر من 7 آلاف إصابة جديدة بكورونا
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 7247 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 753879.
كما أعلنت الوزارة تسجيل 18 وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 9231 حالة.
وبلغت نسبة استخدام أسرة العناية الفائقة 79 بالمئة (347 سرير من أصل 437).
وكان وزير الصحة فراس أبيض أعلن أن الحالات المسجلة في لبنان بغالبيتها هي لمتحور "أوميكرون".
المصدر: RT
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