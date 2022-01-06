السعودية.. تنفيذ حكم إعدام بحق رجل أقدم على قتل مواطنه

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، عن تنفيذ حكم القتل قصاصا بأحد الجناة في مدينة أبها بمنطقة عسير، حيث كان المعدوم قد أطلق النار على مواطن وقتله.

وأوضحت الداخلية في بيان أن "فرحان بن مسعود بن درع القحطاني، سعودي الجنسية، أقدم على قتل مواطنه، ربيع بن حسين بن دهام القحطاني، وذلك بإطلاق النار عليه عدة طلقات أدت إلى وفاته"، مبينة أن "سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته".

وقالت إنه "بإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور".

وذكرت أنه "تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني، اليوم الخميس، بمدينة أبها في منطقة عسير"، مؤكدة "حرص حكومة خادم الحرمين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم"، محذرة "كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".

المصدر: وسائل إعلام سعودية