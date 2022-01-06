مصر.. ضبط عصابة تنشط في تجارة المخدرات وترويجها

أوقفت أجهزة الأمن المصرية عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بالمخدرات وترويجها في الإسماعيلية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم، متخذين من دائرة قسمي شرطة الدخيلة، أول المنتزه بالإسكندرية، مكانا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين مقيمين بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب، بالإسماعيلية حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش ومبلغ من المال و3 هواتف محمولة.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، وبحوزته كمية من مادة الحشيش وزنت 8 كغم، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

المصدر: "القاهرة 24"