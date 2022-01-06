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الأمم المتحدة تستنكر تعرض قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان للاعتداء

أخبار العالم العربي

الأمم المتحدة تستنكر تعرض قوات
AFP
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استنكر المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، الهجوم الذي استهدف قوات حفظ السلام في جنوب لبنان "اليونيفيل"، ووصفه بأنه "غير مقبول".

وقال دوجاريك إن "بعض عناصر قوات "اليونيفيل" تعرضوا ليل الثلاثاء لهجوم من قبل مجهولين، وتعرضت آلياتهم للتخريب، وسرقت منهم أشياء رسمية"، دون أن يحدد طبيعة الأضرار أو حالة الضحايا. 

وأكد أن "جنود حفظ السلام لم يكونوا في ملكية خاصة أو يلتقطون الصور، على عكس بعض التضليل الإعلامي"، مبينا أنهم كانوا في طريقهم للقاء عناصر من الجيش اللبناني في "دورية روتينية".

وشدد دوجاريك على أن "حرمان اليونيفيل من حرية الحركة وأي اعتداء على من يخدمون السلام أمر غير مقبول"، داعيا الحكومة اللبنانية إلى "التحقيق السريع والشامل ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم".

المصدر: "أ ف ب"

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