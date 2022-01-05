لبنان.. تعرض قوات "اليونيفيل" لهجوم من قبل مجهولين

تعرض جنود حفظ السلام الذين يعملون على حفظ الأمن والاستقرار في جنوب لبنان "اليونيفيل"، لهجوم الليلة الماضية من قبل مجهولين، حيث تعرضت آلياتهم للتخريب وسرقت منهم أشياء رسمية.

وأعلنت نائبة مدير المكتب الإعلامي لليونيفيل كانديس آرديل في بيان عن "تعرض جنود حفظ السلام الذين يعملون على حفظ الأمن والاستقرار في جنوب لبنان لهجوم الليلة الماضية من قبل مجهولين، حيث تعرضت آلياتهم التابعة للأمم المتحدة للتخريب وسرقت منهم أشياء رسمية".

وقالت آرديل: "على عكس المعلومات المضللة التي يتم نشرها، لم يكن جنود حفظ السلام يلتقطون الصور ولم يكونوا في ملكية خاصة، بل كانوا في طريقهم للقاء زملائهم في القوات المسلحة اللبنانية للقيام بدورية روتينية".

وأضافت: "تدين اليونيفيل الاعتداءات على الرجال والنساء الذين يخدمون قضية السلام، والتي تعتبر انتهاكات للقانون اللبناني والقانون الدولي. كما تدين اليونيفيل الجهات الفاعلة التي تتلاعب بسكان المنطقة لخدمة أغراضها".

وتابعت آرديل: "وكما أشار الأمين العام للأمم المتحدة خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان، يجب أن تتمتع اليونيفيل بحرية الحركة الكاملة في جميع أنحاء منطقة عملياتها، وبالشكل الذي وافقت عليه الحكومة اللبنانية. وكما قال وزير الخارجية اللبناني، فإن الحكومة "لا تقبل أي شكل من أشكال التعدّي على جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل"، داعية السلطات اللبنانية إلى "إجراء تحقيق سريع وشامل ومحاكمة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم".

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"