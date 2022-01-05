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اليمن.. الحوثيون يعلنون مقتل مسؤول محلي

أخبار العالم العربي

اليمن.. الحوثيون يعلنون مقتل مسؤول محلي
أحد مقاتلي الحوثيين ـ MOHAMMED HUWAIS / AFP
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أعلن الحوثيون في اليمن مقتل وكيل محافظة شبوة أحمد محمد عبد الله الحمزة في المحافظة القريبة من مأرب شمال البلاد.

وقالت وكالة "سبأ" للأنباء التي يديرها الحوثيون: "نعت قيادة السلطة المحلية في شبوة، وكيل المحافظة أحمد محمد عبدالله الحمزة، الذي استشهد وهو يؤدي واجبه في معركة الدفاع عن الوطن بمديرية بيحان في المحافظة" دون مزيد من التفاصيل.

بينما ذكرت مصادر عسكرية موالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أن "غارة جوية استهدفت موكبا لقيادات الحوثيين مساء الثلاثاء" أدت إلى مقتل وإصابة مسؤولين آخرين.

اليمن.. الحوثيون يعلنون مقتل مسؤول محلي
وكيل محافظة شبوة ـ وكالة "سبأ"

وذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن طيران التحالف شن "45 غارة على محافظة شبوة" الأربعاء.

واشتد القتال في الأسابيع الأخيرة في محافظتي شبوة والبيضاء المحاذيتين لمأرب مع استقدام قوات من "ألوية العمالقة" التي تأسست عام 2015 وتحظى بدعم من الإمارات والسعودية.

 

المصدر: "أ ف ب"

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