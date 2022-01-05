السعودية.. إحباط عمليتي تهريب كمية من المخدرات وتوقيف متورطين

أعلنت السعودية، اليوم الأربعاء، إحباط عمليتي تهريب كمية من المخدرات، والقبض على المتورطين.

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وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، إن "المتابعة الأمنية لمروجي ومهربي المخدرات، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (2.8) مليون قرص إمفيتامين مخدر، والقبض على مستقبلها بالتعاون والتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات وقوات أمن المنشآت، عبر الحدود الشرقية للمملكة".

وأضاف "كما تم إحباط محاولات تهريب (627) كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر، و(28) طنا و(946) كيلوغراما من مادة القات المخدر، عبر الحدود الجنوبية للمملكة".

وأوضح، أنه تم القبض على المتهمين بتهريبها واستقبالها وهم 35 متهما، بينهم 27 مواطنا و8 مخالفين لنظام أمن الحدود، 7 من الجنسية اليمنية و1 من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهم واتخاذ بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

المصدر: "واس"